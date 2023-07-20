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الخميس، 20-07-2023 02:41 م

قصي خولي يكشف عن مسلسله الجديد في رمضان 2024

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الوكيل الإخباري- أعلن النجم السوري قصي خولي مشاركته في موسم دراما رمضان 2024، من خلال مسلسل جديد، لكن هذه المرة ليست مع شركة الصباح، بل بالتعاون مع شركة "إيغل فيلم" للإنتاج الفني.

ونشر بطل مسلسل "وأخيراً" مع النجمة اللبنانية نادين نجيم، والذي عرض في رمضان الماضي، صورة مع المنتج جمال سنان، صاحب شركة إيغل فيلم، معلناً شراكة جديدة في موسم رمضان 2024.

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وعلّق خولي عن الصورة عبر حسابه على إنستغرام: "يسعدني الإعلان عن شراكتي مع إيغل فيلم للإنتاج الفني، المتمثلة بالأخ والشريك الأستاذ جمال سنان. انتظرونا في رمضان 2024".

 

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