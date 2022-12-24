هل سيعرض جزء جديد من سلسلة أفلام " Spider Man " ؟

الوكيل الإخباري-كشف رئيس شركة سوني توم روثمان عن خبر صادم لمحبي سلسلة أفلام سبايدر مان المملوكة للشركة.



رد توم روثمان رئيس شركة سوني خلال مقابلته مع موقع hollywoodreporter على سؤال موعد فيلم Spider Man 4 الجديد قائلًا: لن يتم إنتاج فيلم جديد من Spider Man في أي وقت قريب.



أعرب عدد من محبي شخصية سبايدر مان عن إحباطهم الشديد بسبب أنه لن يكون هناك أي جزء جديد من Spider Man 4، بينما دعا البعض الأخر إلى إنتاج فيلم جديد ببطولة توبي ماجواير أو أندرو جارفيلد من الشخصية.



وفي شهر مايو، قال روثمان لـ Deadline، أنهم يعملوا على طرح فيلمين من مسلسل الرسوم المتحركة Spider-Verse، والتي تحظى بشعبية كبيرة بين الجمهور.

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القاهرة24