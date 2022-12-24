السبت 24-12-2022
الوكيل الاخباري

حظر النشر بحادثة قتل فتاة ثلاثة من أفراد عائلتها في إربد

الخارجية تتابع وفاة أردنية وإصابة 6من عائلتها بحادث في السعودية- تفاصيل

عقل يرجح انخفاض بنزين 90 (30 فلساً) والديزل (60 فلساً) والكاز ( 40 فلساً ) الشهر المقبل

إغلاق جزئي لطريق في جرش

بوتين يبحث هاتفيا مع علييف سبل توفير الأمن على الحدود الأذربيجانية الأرمينية

الذهب يرتفع عالمياً

مجلس التعليم العالي يشكل لجنة دائمة للسياحة التعليمية

كرنفال العقبة السياحي التجاري ينطلق في 12 الشهر المقبل

بوساطة عراقية.. إيران ترحب بالحوار مع مصر

دار الإفتاء الفلسطينية: غدا غرة شهر جمادى الآخرة

السبت، 24-12-2022 04:30 م

هل سيعرض جزء جديد من سلسلة أفلام " Spider Man " ؟

لعبة-سبايدر-مان-4-للكمبيوتر


الوكيل الإخباري-كشف رئيس شركة سوني توم روثمان عن خبر صادم لمحبي سلسلة أفلام سبايدر مان المملوكة للشركة. 

رد توم روثمان رئيس شركة سوني خلال مقابلته مع موقع hollywoodreporter على سؤال موعد فيلم Spider Man 4 الجديد قائلًا: لن يتم إنتاج فيلم جديد من Spider Man في أي وقت قريب.

أعرب عدد من محبي شخصية سبايدر مان عن إحباطهم الشديد بسبب أنه لن يكون هناك أي جزء جديد من Spider Man 4، بينما دعا البعض الأخر إلى إنتاج فيلم جديد ببطولة توبي ماجواير أو أندرو جارفيلد من الشخصية.

وفي شهر مايو، قال روثمان لـ Deadline، أنهم يعملوا على طرح فيلمين من مسلسل الرسوم المتحركة Spider-Verse، والتي تحظى بشعبية كبيرة بين الجمهور. 

اضافة اعلان

 

القاهرة24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
c178ac0d-266b-4350-bfef-e79c209a86f3

تحذير عالي اللهجة من تركي آل الشيخ بسبب "سعودي آيدول"

568

نيللي كريم تعبر عن استيائها من ظاهرة في مواقع التواصل

Saad-Lamjarred_Facebook-@SaadLamjarred.Official

نقابة المهن الموسيقية تمنح سعد لمجرد تصريحا لإقامة حفل شرم الشيخ

4_247382_original

الصور الأولى من كواليس مسلسل منى زكي "تحت الوصاية"

7def28bcc2c3742d5bc46041b76dd42b

وائل جسار يوجه رسالة انتقاد لميريام فارس

2222222

مصدر يكشف الستار عن سبب تأجيل مسرحية لـ منة شلبي