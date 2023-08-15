شيرين تكشف حقيقة مشاركتها حفلاً مع عمرو دياب وتستعد لليلتها في الرياض

الوكيل الإخباري- تستعد النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب لحفلها في "بوليفارد الرياض سيتي"، ضمن فعاليات "موسم الغيمرز"، يوم 25 آب الجاري، كما كشفت حقيقة مشاركتها مواطنها النجم عمرو دياب في حفل غنائي بالدوحة الشهر الجاري.



ونشرت شركة روتانا الملصق الدعائي لحفل شيرين، مرفقاً بتعليق "ملكة المشاعر شيرين تطل عليكم في حفل مميز في"محمد عبده أرينا"، ضمن حفلات موسم الغيمرز يوم 25 أغسطس، احجز تذكرتك وعيشها كجولة".



وفي أول رد لها حول حقيقة مشاركتها حفلاً غنائياً مع مواطنها عمرو دياب في الدوحة يوم 18 آب الجاري، أصدرت شيرين بياناً توضيحياً حول الأمر، نافية تماماً تعاقدها على تقديم هذا الحفل، مؤكدة عدم امتلاكها أية معلومات عنه، مشددة على اتخاذها كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من يستغل اسمها أو يتاجر به أو يروج لما هو غير صحيح.

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وكانت إحدى شركات تنظيم الحفلات، أعلنت عن مشاركة النجمين المصريين عمرو دياب، وشيرين عبدالوهاب، في حفل غنائي معاً، يقام في الدوحة، يوم 18 أغسطس (آب) الجاري.

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