السبت 22-07-2023
الوكيل الاخباري

بني مصطفى: الوزارة بصدد وضع خطة لتصنيف الجمعيات

تحذير هام إلى جميع السائقين في المملكة

اعتقال منفذي عملية اغتيال المسؤول الأممي الذي يحمل الجواز الأردني في اليمن

وزير الشباب يرعى افتتاح بطولة غرب آسيا الثالثة للأندية للبوتشيا غدا

عواصف عاتية تجتاح صربيا وكرواتيا

موجة الحر وامتحانات التوجيهي تحدان من الطلب على الألبسة

اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن الإساءة للقرآن الكريم

وزارة الطاقة: التحول نحو الطاقة الخضراء أصبح واقعا

التربية توضح حول امتحان التوجيهي يوم غد الاحد

الأردن يستنكر حرق نسخة من المصحف الشريف في الدنمارك

السبت، 22-07-2023 04:44 م

عمرو دياب يغني بالعربية الفصحى لأول مرة

1111111


الوكيل الإخباري- طرح الفنان المصري عمرو دياب أغنيته الجديدة "والله أبدا"، والتي تُمثل تجربة موسيقية وغنائية جريئة يخوضها لأول مرة، خلال أغنية "والله أبدا" يُغني دياب لأول مرة أبياتا من الشعر العربي في مطلع الأغنية للشاعر الأندلسي ابن زيدون. 

اضافة اعلان

 

تم طرح  الأغنية عبر منصة تشغيل الأغاني   والموسيقى "أنغامي" كما انتشرت أيضًا على موقع تبادل المقاطع المُصوّرة، يوتيوب.


يقول المطلع الأول من أبيات الشعر التي استخدمها دياب خلال أغنيته: والله ما طلبت أهواؤنا بدلاً منكم .. ولا انصرفت عنكم أمانينا..أَضحى التَنائي بَديلًا مِن تَدانينا وَنابَ عَن طيبِ لُقيانا تَجافينا".


أغنية "والله أبدا" تأتي من كلمات وتلحين عزيز الشافعي بالإضافة إلى أبيات الشعر العربي للشاعر الأندلسي ابن زيدون وتوزيع عادل حقي.

 

ليالينا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1111111

تفاصيل حفل رامي صبري وروبي في جدة

9513471caf58322201267298b1cc40a5ad420fd0-220723123408

استقبال حافل من طفل لمحمد عبده: "الأماكن كلها مشتاقة لك"

Doc-P-455172-638256143953931165

كاريس بشار تحتفل بيوم ميلاد ابنها الوحيد - صورة

blob_187143_original

التطورات الصحية لوالد مي كساب

6_838093_original

إلهام شاهين تستعيد ذكرياتها مع الراحلة شادية بصورة نادرة

202372115504943HT

"ديو" مع مطربة لبنانية.. محمد منير يطرح أغنية "الساحل الشمالي"

أخبار متعلقة
447713_0

نقيب الموسيقيين اللبنانيين يعلق على حفل عمرو دياب في بيروت

7098138_1687537685

"قولي اسمي".. جديد الفنان عمرو دياب

236557315_10223863341064685_8440629783376199051_n

الردّ الأول على منتقدي أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في مصر

13-11-2022_03_10_04_GomhuriaOnline_321668301804

عمرو دياب يقاضي هؤلاء !

blob_605973_original

بعد غياب لسنوات طويلة... مفاجأة مميّزة من عمرو دياب للجمهور اللبناني