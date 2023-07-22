عمرو دياب يغني بالعربية الفصحى لأول مرة

الوكيل الإخباري- طرح الفنان المصري عمرو دياب أغنيته الجديدة "والله أبدا"، والتي تُمثل تجربة موسيقية وغنائية جريئة يخوضها لأول مرة، خلال أغنية "والله أبدا" يُغني دياب لأول مرة أبياتا من الشعر العربي في مطلع الأغنية للشاعر الأندلسي ابن زيدون.

اضافة اعلان

تم طرح الأغنية عبر منصة تشغيل الأغاني والموسيقى "أنغامي" كما انتشرت أيضًا على موقع تبادل المقاطع المُصوّرة، يوتيوب.



يقول المطلع الأول من أبيات الشعر التي استخدمها دياب خلال أغنيته: والله ما طلبت أهواؤنا بدلاً منكم .. ولا انصرفت عنكم أمانينا..أَضحى التَنائي بَديلًا مِن تَدانينا وَنابَ عَن طيبِ لُقيانا تَجافينا".



أغنية "والله أبدا" تأتي من كلمات وتلحين عزيز الشافعي بالإضافة إلى أبيات الشعر العربي للشاعر الأندلسي ابن زيدون وتوزيع عادل حقي.



ليالينا