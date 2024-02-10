السبت 10-02-2024
الوكيل الاخباري
 

القيادة الوسطى الأميركية: هاجمنا زورقين مسيرين بالبحر الأحمر

انطلاق أعمال ملتقى التعليم العالي 2024

الصحة بغزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 28064

وزير الخارجية المصري: زيادة رقعة العملية العسكرية الإسرائيلية ستكون لها نتائج وخيمة

الاحتلال ينسف مربعا سكنيا غرب خان يونس

حماس: استمرار حصار مجمع ناصر الطبي جريمة حرب

الأردن يحذر الاحتلال من تنفيذ عملية عسكرية في رفح

الصليب الأحمر: نهاية الطفلة هند كانت مأساوية

25 عاماً من الاهتمام الملكي للوصول لرعاية صحية متكاملة

الأطرش: الأردن من الدول الرائدة بالصناعات العلاجية واللوازم الطبية

السبت، 10-02-2024 01:58 م

هل يشارك توم كروز في آخر أعمال كوينتن تارانتينو؟

d0945537-08fb-4349-b2d1-281efdefe876


الوكيل الإخباري - يجري الممثل الهوليوودي توم كروز محادثات مع المخرج الشهير كوينتن تارانتينو، للمشاركة في فيلم قد يكون الأول الذي يجمعهما معا، وربما يكون الأخير أيضاً.

وذكرت المعلومات أن فريق كروز يتفاوض للانضمام إلى طاقم عمل فيلم "The Movie Critic"، الذي من المتوقع أن يكون الفيلم الأخير في مسيرة تارانتينو.

اضافة اعلان


وذكر موقع "The Insneider" أن النجم الهوليوودي يدرس إعادة ترتيب جدول أعماله المزدحم لاستيعاب "دور صغير أو ظهور خاطف" في الفيلم.

 

و يرجع ذلك إلى انشغال توم كروز خلال معظم العام الجاري بتصوير الجزء الثامن من فيلم "المهمة المستحيلة".


وكانت معلومات سابقة أشارت إلى أن فيلم تارانتينو قد يصدر في 2025، ويتناول حياة ناقد أفلام غير مشهور في السبعينيات.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
291194_original_261057_original

محمود حميدة يعلن رأيه في إلغاء المهرجانات الفنية بسبب أحداث فلسطين

c3b9c11ef415debdc27e5396efd3718e

ماجدة الرومي تستعد لإحياء حفل غنائي في أبوظبي

127-123541-oprah-winfrey-richest-people_700x400

40 نجمة عالمية على غلاف مجلة فوغ الأخير

8_news_1705125751

رانيا يوسف تكشف للمرّة الأولى تفاصيل خضوعها لعملية جراحية

90540

كاظم الساهر يطرح برومو أغنيته الثانية من ألبومه الجديد - فيديو

676120

فيلم محمد فراج يحصد جائزة أفضل فيلم مصري لعام 2023