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الأحد، 19-09-2021 10:29 ص

هنا الزاهد تطمئن الجمهور على حالة كريم فهمي الصحية - فيديو

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الوكيل الإخباري - حضرت الممثلة المصرية هنا الزاهد حفل توزيع جوائز الفضائيات العربية ليلة أمس بمفردها بسبب تغيب زوجها الممثل المصري أحمد فهمي، وذلك بسبب حالة شقيقه الممثل المصري كريم فهمي الصحية.

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وخلال لقاء لها مع الإعلامية المصرية بوسي شلبي على هامش الحفل، أكدت هنا أن حالة كريم الصحية في تحسن، وأنه سيطمئن الجمهور بنفسه وسيخرج من المستشفى خلال ساعات ليكمل علاجه بالمنزل كما لفتت إلى أن الأطباء لايعرفون حتى الآن سبب حدوث تلك الجلطتين على الرئة.

 

وكان قد قال مصدر في تصريحات خاصة لموقع الفن أن الزيارة ممنوعة عن كريم فهمي من قبل أصدقائه لأن أعدادهم كثيرة بل يستقر معه فقط زوجته وشقيقه أحمد فهمي ووالدته التي تعيش حالة قلق وتوتر كبير بسبب حالة كريم فهمي الصحية.

 

وكانت زوجة كريم فهمي، دانيا قامت بنشر صورة لزوجها عبر خاصية الستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي وهو يرقد في العناية المركزة وعلقت قائلة: "دعواتكم لكريم بعد إصابته بجلطتين على الرئة.. إن شاء الله تعدي على خير وتقوم بالسلامة يا رب".

 

 

 

 

المصدر - الفن 

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