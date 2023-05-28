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الأحد، 28-05-2023 02:26 م

هند صبري تحصد 3 جوائز في مهرجان كان بفيلم بنات ألفة

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الوكيل الإخباري- فاز فيلم بنات ألفة بطولة الفنانة هند صبري، بجائزة العين الذهبية في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 76 التي اختتمت أمس لتكون تلك الجائزة الثالثة له.

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الفيلم حصد جائزتين من قبل في مهرجان كان، من بينهم جائزة السينما الإيجابية والتي يتم منحها للفيلم الأكثر إيجابية من قائمة ترشيحات المسابقة الرسمية في مهرجان كان السينمائي الدولي.


الجائزة تركز على الفيلم الأكثر تناولاً للسينما بطريقة إيجابية كوسيلة لتغيير العالم نحو الأفضل وخدمة الأجيال القادمة.


وحصل فيلم بنات ألفة الذي شارك راديو وتلفزيون العرب ART في إنتاج على تنويه خاص من لجنة الناقد فرنسو شالي، التي تقدمها جمعية فرنسو شالي منذ 27 عاماً على هامش مهرجان كان.


وتقاسم فيلم بنات ألفة جائزة العين الذهبية مع الفيلم المغربي كذب أبيض الذي فاز أيضاً في مسابقة "نظرة ما"، على هامش مهرجان كان، والمدعوم من مؤسسة البحر الأحمر السعودية.


ويُعد هذا هو الظهور الثاني لهند صبري في مهرجان كان بعد مشاركتها الأولى عام 1994 من خلال فيلم "صمت القصور" للمخرجة الراحلة مفيدة التلاتلي والحائز على جائزة الكاميرا الذهبية عن قسم نظرة.

 

ليالينا


 




 

 


 

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