هند صبري على بعد خطوة واحدة من الأوسكار مع 'بنات ألفة'

الوكيل الإخباري - إنجاز كبير حققه الفيلم التونسي "بنات ألفة" للفنانة هند صبري بعد ترشحه للقائمة النهائية في جائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي بجوار أربعة أفلام أخرى معه، ليصبح بين هند صبري والفوز بالأوسكار خطوة واحدة، وذلك بعد إعلان إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي مساء يوم (الثلاثاء) عن اختيار الفيلم، ضمن القائمة النهائية المنافسة على الفوز بالجائزة.

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وكان فيلم "بنات ألفة" قد فاز مؤخرًا بجائزة الشرق لأفضل فيلم وثائقي في مهرجان البحر الأحمر، ضمن سلسلة نجاحاته العالمية، بعد أن استطاع الفوز قبلها بجائزة أفضل فيلم وثائقي بمهرجان جوثام الدولي وهي واحدة من أكبر الجوائز العالمية في السينما.

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