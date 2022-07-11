هنيدي يشارك صورة كوميدية لإبنه ويعلق !

الوكيل الإخباري- نشر الممثل المصري محمد هنيدي على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي صورة ابنه وهو في النادي الرياضي، بجسم رياضي، ونشر بجانب صورة ابنه، صورته وهو يرتدي بدلة العضلات وهي البدلة التي ارتداها في مشهد من فيلمه الشهير "فول الصين العظيم"، وعلق هنيدي:""لما تكسل طول حياتك تروح الجيم وابنك يحقق لك أحلامك ومن غير بدلة عضلات".

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واستدرك في تعليق على الصورة ممازحاً:"وبعدين ماهي نفس الجينات ... يعني انا لو كنت بدأت جيم كان زماني عملت فورمه اجمد بكتير عشان جيناتي الاصلية وجيناته مجرد جينات مكررة من جينات اجمد واقوى".



ومن غير بدلة عضلات لما تكسل طول حياتك تروح الجيم وابنك يحققلك حلمكومن غير بدلة عضلات pic.twitter.com/u9JOvzXzkc July 7, 2022

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