هيا مرعشلي تكشف حقيقة ارتباطها بمحمد الحمصي

الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة السورية هيا مرعشلي حقيقة ارتباطها بالفنان الشاب محمد الحمصي بعد أن ظهرا معاً في العديد من الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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ونشرت هيا مرعشلي ستوري عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام أجابت فيها على الأسئلة التي وجهت لها من المتابعين عبر الرسائل، مشيرة إلى أنها مهتمة بمهنة أخرى بعيداً عن التمثيل إلا أنها لم تذكر تفاصيل حول الأمر، وذلك رداً على سؤال أحد متابعيها حول المهنة التي كانت ترغب في العمل بها إذا لم تكن ممثلة، لتجيب: "قريبا راح تعرفوا".



ونفت هيا مرعشلي ما يتردد حول ارتباطها بمحمد الحمصي، مؤكدة أن الأمر لا يتعدى كونه إشاعة لا أساس لها من الصحة خاصة أنها تعتبره صديقاً وأخاً عزيزاً ووصفته برفيق الدرب.



ليالينا