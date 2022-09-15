هيثم شاكر يكشف تفاصيل اصابته بالسرطان

الوكيل الإخباري-تحدث الفنان المصري هيثم شاكر، لأول مرة عن إصابته بمرض سرطان القولون، وإعترف إن والدته توفيت وهي لم تعلم بمرضه، وقال في مقابلة صحافية في برنامج "معكم منى الشاذلي"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عن بداية مرضه: "بدأت بثقب فى المعدة، بعد قروح لم أهتم بمعالجتها، وخلال العلاج اكتشف إصابتي بسرطان القولون مبكرا".

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ووصف شاكر تلك الفترة، بـ"أصعب الفترات التي مررت بها" وقال: "مش بحب أشارك حد همومي، ومش بحب أصعب على حد، خبيت خبر مرضي عن والدتي وتوفيت بدون أن تعرف بأمر إصابتي، كانت أقرب شخص ليا في الدنيا، مكنتش هتستحمل، وموتها كسرني".



وأضاف: "اكتشفت مرضي بسرطان القولون، حسيت إنو حياتي انتهت، واستسلمت فى البداية وفي انتظار الموت، كان فيه دكتور نفسي أتابع معه، نصحني بالاستمتاع بما تبقى لي من حياته، مع الوقت بدأت أتشبث بالحياة أكثر".



واستكمل: "خلال مرضي كنت شغال على ألبوم "أحلى قرار"، سافرت في رحلة علاجية بالخارج وكنت أنزل مصر أسجل أغاني وأرجع للعلاج".



وتابع: "قربت من ربنا أكتر، وفي النهاية منَّ عليا بالشفاء، الحمد لله".

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