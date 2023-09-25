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الإثنين، 25-09-2023 09:18 ص

وائل جسار ينجو وعائلته من الموت - تفاصيل

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الوكيل الإخباري-روى الفنان وائل جسار تفاصيل نجاته هو وأسرته من الموت بسبب إطلاق رصاص في حفل زفاف أثناء زيارته لوالده ووالدته.

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ونشر وائل فيديو عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ، وقال من خلاله: "امبارح أنا طلعت على منطقتي لأزور الوالد والوالدة قعدت برة في الاستراحة وكان في عرس، كلنا بنعرف ابتهاجًا بالعرس بيقوصوا، هذه الرصاصة كانت يا قتلتني يا قتلت الوالدة يا قتلت مرتي أو أخي".


وتابع وائل جسار: "إلى متى نضل هيك مستخفين بصحة الناس وحياة الناس، ابتهاجكم بيكون بالورد والفرح بس ما يكون في رصاص".


وتابع: "أرجوكم ما تستخدموا الرصاص، لو واحد ماشي على الطريق هتقتله هالرصاصة، بكل محبة بقولكم بلاها قصة الرصاص، لأن كان ممكن أخسر حياتي أنا أو مرتي أو أمي أو أخي، لو بدنا نفرح، نفرح بالورد والسعادة مش بهيك شي".



 

مصراوي

 




 

 


 

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