وائل جسار يوجه رسالة انتقاد لميريام فارس

الوكيل الإخباري-انتقد الفنان اللبناني وائل جسار النجمة ميريام فارس على خلفية الكليب الذي قدمته بمناسبة كأس العالم لكرة القدم في قطر.

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وقال وائل جسار، خلال حلوله ضيفا على برنامج "هذا مكانك" عبر قناة SBC السعودية: "هل عاداتنا وثقافتنا وتقاليدنا تجيز تقديم مثل هذا النوع من الكليبات".



وأضاف: "لماذا ننقل عن الغرب ولا نجعله هو ينقل عنا الأخلاق والأصالة والأشياء الراقية التي لدينا، ولماذا نتعلم منهم الأشياء التي لا تشبهنا؟".



وتابع متسائلا: "هل الجمهور موافقين يشوفوا الكليب مع أولادهم في البيت".

واستدرك وائل جسار مشددا على أن ميريام فارس لديها صوت وشكل حلو وعندها المواصفات التي تجعلها سيدة ناجحة ومحبوبة على المسرح بدون هذه الأشياء التي تفعلها.



وحققت أغنية "TukohTaka" التي قدمتها ميريام فارس، 82 مليون مشاهدة عبر قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الرسمية عبر يوتيوب حتى الآن.



العين الاخبارية

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