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الأحد، 27-11-2022 10:49 ص

بعد مرور سنوات .. وائل جسار يكشف المقصودة بأغنية "يوم زفافك "

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الوكيل الإخباري-كشف الفنان اللبناني وائل جسار عن كواليس أغنية " يوم زفافك " بعد مرور سنوات من اصدارها عام 2005 وقال الفنان انه غناها لزوجته .

تحدث جسار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ”تريو“ من تقديم مها بهنسي عبر
نغم إف إم عن كواليس تصوير أغنية " يوم زفافك "قائلاً : ”الأغنية كانت لزوجتي لأنها كانت هتتجوز وأنا خطبتها“.

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وتابع: ”أحيانا أصادف أياما تضايقني في عملي، ولكن أبحث في النهاية عن الفرحة والحب والإحساس، وبدون هذه الأشياء لا أستطيع مواصلة الحياة والعمل“. 

 

واضاف متحدثاً عنه نفسه وزوجته : ”أنا رجل عصبي جدا وأثور في لحظة ولا أحب الأخطاء، وزوجتي ذكية جدا الحمد لله وتستوعب غضبي، وتساعدني بأسلوبها على العودة لحالتي الطبيعية“. 



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