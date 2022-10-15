وائل كفوري بين أمريكا والشارقة

الوكيل الإخباري - يتواجد وائل كفوري حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يقوم بجولة فنية يقدم خلالها أربع حفلات في أربع ولايات يلتقي فيها الجمهور اللبناني والجاليات العربية هناك.

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ويسعدنا أن نعلن عن نفاذ تذاكر حفل ملك الرومانسية الفنان وائل كفوري" بهذه البوست أعلنت شركة My Magical Music for events عبر انستغرام عن نفاذ تذاكر حفل وائل كفوري في البحر الميت قبل ثلاثة أسابيع من موعده المحدد في الرابع من نوفمبر بمركز الملك حسين للمؤتمرات.



ويذكر أن حفل وائل كفوري هذا يأتي بعد سنة من آخر حفلاته الجماهيرية في البحر الميت، حيث كان قد أحيا سهرة مميزة واستثنائية بذات المكان يوم 5-11-2021 وكان هذا الحفل بمثابة أول ظهور له بعد نجاته من حادث السير المروع قبل عام.



وعلى جدول حفلات وائل كفوري أيضاً في شهر نوفمبر حفل كبير في إمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة وتحديداً على مسرح المجاز الشهير ليلة 12 نوفمبر 2022.





ET بالعربي