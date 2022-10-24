وائل كفوري يعلن 'أعيش حالة حب' فما هي التفاصيل - فيديو

الوكيل الإخباري - كشف النجم اللبناني وائل كفوري عن وجود قصة حب في حياته حالياً، وهي التي تعكس الحالة النفسية المريحة، التي يعيشها وتظهر في أعماله.





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وقال وائل خلال حديث له عبر قناة الـMTV اللبنانية، على هامش حفله الأول في ولاية هيوستن: "عايش حالة حب وسعيد الحمدلله".





وأضاف وائل: "كل حدا بيتمنى يكون عندو مرة ذكية وقوية لأن البنت القوية بتعلمك كتير".





وكانت العديد من الأخبار تحدثت عن علاقة حب يعيشها وائل كفوري مع صديقته شانا عبود إلا ان أي من الطرفين لم يعلنا عن ذلك بشكل رسمي.





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