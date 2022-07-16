وائل كفوري يغني تتر مسلسل " من .. الى " بطولة قصي خولي .. فيديو

الوكيل الإخباري-شارك الفنان السوري قصي خولي أغنية مقدمة مسلسله الجديد" من .. الى " " تتر المسلسل " عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي " انستغرام " وهي من غناء الفنان وائل كفوري بعنوان " اوعى تخاف " .



مسلسل " من .. الى " من المقرر عرضه في 17 تموز الحالي وفق ما أعلنت شركة الصباح المنتجة للمسلسل على منصة شاهد ، وهو من بطولة قصي خولي وفاليري أبوشقرا، إيهاب شعبان، وفادي أبي سمرا، وبياريت قطريب، ووسام صليبا، والعمل من تأليف بلال شحادات وفرح شيا، ومن إخراج مجدي السميري.

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من جانبه أعلن الفنان وائل كفوري عن النجاح الكبير الذي حققته أغنية " اوعى تخاف " عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل " انستغرام " حيث تخطت حاجز المليون مشاهدة من لحظة طرحها في 12 تموز عبر يوتيوب .