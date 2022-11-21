والد ياسمين صبري يكشف عن قصة زواجها الأول .. ومهنتها قبل التمثيل

الوكيل الإخباري-كشف الطبيب أشرف صبري أسرار الحياة الخاصة لابنته النجمة ياسمين صبري، مؤكدا أنه لم يعاتبها على تصريحاتها الأخيرة بحقه لأنه يخشى التعرض للإهانة، وأشار إلى أنه لا يتواصل معها نهائيا، وقال إن والدتها سبب طلاقها من زوجها الأول طبيب العيون "دودي"، كما تحدث عن إخفاق ياسمين في دراستها وعملها وقال إنه لم يتوقع استمرارها في مهنة التمثيل لأنها لا تتحمل مشقة العمل، وكانت تريد التفرغ لممارسة الرياضة والجلوس في النادي.

اضافة اعلان



وأضاف أشرف صبري في حواره مع برنامج "قعدة ستات" من تقديم الإعلامية مروة صبري: علشان أنا اتربيت تربية عسكرية، فأكتر حاجة بتقلقني إن أنا أتهان فأنا كنت بقول لا أنا ماعملش مداخلة أحسن يحصل منها شيء يكون بالنسبة لي إهانة كبيرة.



وتابع والد ياسمين صبري: فالإحساس العادي اللي أنا بتوقعه إن لما الابن أو البنت تغلط بيروح لوالده يقول أنا آسف وخلاص كأن مفيش حاجة، لكن إحساس الإهانة للوالدين من الابن دي حاجة قاتلة ودي من أهم الأسباب اللي بتخلي الواحد يقول لا أنا هستنى وهصبر.



وفند أشرف صبري ما روته ياسمين صبري سابقا عن عدم وجود علاقة بينهما لأنها مقيمة مع والدتها وجدتها منذ كانت بعمر عامين، وقال: والدة ياسمين مكنتش موجودة خالص.. دايمًا يا في الكويت يا إنجلتزا.. لما سافرت ولما بتيجي أسبوعين الشتا وأسبوعين في الصيف.. فكنت لازم كثير أوي اقعد اقرأ، لأني طبيب في الأساس وعلم النفس.. كنت بشوف هعمل إيه الأم مش موجودة، ولازم أدخل في حياتها حتى حياتها الخاصة.. كنت دايمًا أقولها متخبيش عني حاجة.. لو بتحبي حد قوليلي وأنا هنصحك وإنتي اختاري.



كما أوضح أشرف صبري، نصائحه لابنته ياسمين عند دخولها قصة حب خلال دراستها الجامعية، قائلًا: كانت في بداية الكلية.. وكان ليها قصة حب كدة مكنتش مرتاح لها خالص.. كنت مبسوط إنها بتحكيلي، وكانت كثير تعيط وتقولي طب أنا هعمل إيه.. أقولها قوليلوا كذا، ولو رد عليكي بالطريقة كذا يبقى فعلا بيحبك.



وأضاف والد ياسمين صبري: أنا لازم أسمع وآجي على نفسي.. كأب كنت خايف إنها تروح مني.. وأنا طبيب وعندي شغلي وحياتي مشحونة، فكنت ببقى قلقان جدا إن الفترة دي تتخطف في حتة أنا مش مرتاح لها.



قصة زواج ياسمين صبري من زوجها الأول دودي

وروى والد الفنانة ياسمين صبري قصة زواجها الأول من زوجها طبيب العيون دودي قائلا: قابلته لأول مرة هو وأخوه جولي في إسكندرية وقالولي عايزين نعمل مشروع وكان باين عليهم انهم لسة صغيرين وبعدين قابلني تاني بعدها بفترة وقالي أنا عايز أخطب ياسمين بنت حضرتك فقولتله أهلا بيك هشوف رأيها هي قالي هي موافقة فسألت ياسمين قالت أه طيب هو كويس ودكتور عيون وعنده مستشفى في إسكندرية فقولتلها خلاص نعمل حفلة عندنا في الجنينة على البيسين.



وأضاف والد الفنانة ياسمين صبري: وبالفعل عملنا الحفلة وجبنا حد يعمل الأكل وبعدها بكام شهر قالي يا عنم إحنا هنتجوز وعايزين نعمل الفرح في الفور سيزون وقالي بس لازم نبعت لبلال أخو ياسمين وفعلا بلال جه وعملنا الفرح في الفور سيزون وكنت فرحان بيها جدا وكانت في الفترة دي لسة ما دخلتش عالم التمثيل.



وأكد أشرف صبري أن والدة ياسمين تتحمل مسئولية طلاق ابنتها من زوجها الأول الطبيب دودي وقال إنه لا يعلم حتى الآن السبب الحقيقي للطلاق، وغضب عندما علم بحدوث الانفصال دون الرجوع إليه، ولكنه تلقى الكثير من الاتصالات من "دودي" للشكوى من تغير معاملة ياسمين له بمجرد اتصال والدتها بها.



وكشف أشرف صبري، المستوى التعليمي لابنته أثناء دراستها في الجامعة، منوها إلى فصلها من الكلية أكثر من مرة بسبب الغياب وقال: ياسمين مكنتش بتحب المذاكرة خالص.. كانت في جامعة بيروت والعميدة موجودة حتى الآن ممكن نتواصل معها.. كنت بتغيب كتير لأنها كانت بتحب الرياضة وتروح تلعب رياضة.



أضاف: العميدة كلمتني قالت لي ياسمين مش بتحضر وهيحصل فصل روحت علشان الحق أصلح الموقف خصوصًا إنها كانت بتتفصل مرتين في السنة.



وأشار صبري إلى أن ياسمين اعتمدت نفس السلوك أثناء فترة عملها، ما دفعه للاعتقاد بأنها لن تستكمل مشوارها الفني وقال: ياسمين مكنتش مستقرة لأنها أول ما بدأت كانت في مكتبة الإسكندرية كانت بتشتغل في المكتبة، و كانت بتكون مضايقة أوي وبتقول مبيدُنيش حاجة أقولها طب أتعلمي بس أنتي لسة طالعة واحدة واحدة.



وتابع قائلًا: سابت العمل واشتغلت في إحدى شركات المحمول وكانت بتزوغ، وهي مش فاهمه هما بيجيبوا مكانها إزاي من التليفون، كانت تقولي بيكلموني يقولولي أنتِ قاعدة في النادي، كانت تقولي هما إزاي بيعرفوا مكاني، هي مش بتحب الإلتزام مش بتاعت قاعدة ومكتب وشغل.



ياسمين صبري قطعت الخيط الأخير بينها وبين والدها

وسبق أن قطعت ياسمين صبري الخيط الأخير بينها وبين والدها الطبيب أشرف صبري، بعدما أعلنت أنه لا توجد أي علاقة بينهما، وألمحت إلى أنه المسئول عن "تفكيك العائلة" لافتة إلى أنها منذ انفصال والديها وهي بعمر العامين فقط، لا تعرف إلا والدتها وجديها من الأم، وقالت إن شخصية والدتها "صارمة" وأثرت كثيرا على تكوينها النفسي.



سيدتي