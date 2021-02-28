الأحد 28-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الاجهزة الامنية تباشر تمشيط منطقة صحراوية في البادية الجنوبية بحثاً عن حدث مفقود

الحكومة ترفع اسعار البنزين بنوعيه والديزل

الحكومة تقرر تثبيت بند فرق اسعار الوقود

التربية تتابع إختبار القراءة والحساب للصفوف الأساسية

الأعيان يقر مشروع الموازنة العامة

بلعاوي لـ الوكيل : الإصابة بكورونا المتحور بعد الإصابة بفيروس ووهان واردة

تفاصيل الوليمة التي تسببت باستقالة وزيري الداخلية والعدل

وزارة الصحة متفائلة بتحسن الوضع الوبائي قريبا

إرادة ملكية سامية بقبول استقالة المبيضين والتلهوني

رسالة هامة من الخصاونة للأردنيين

الأحد، 28-02-2021 12:56 م

الموت يفجع الممثل اللبناني طوني أبو جودة

News-P-578326-637500364334775120


الوكيل الاخباري - فُجع الممثل اللبناني طوني أبو جودة بوفاة شقيقه شادي، ناعياً إياه بكلمات مؤثرة عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي.

اضافة اعلان

ونشر صورة جمعته بالراحل معلقاً بقوله: "لماذا يا أخي؟ لماذا؟ لن يكون اي شيء كالسابق الان... الوداع يا شادي".


يُذكر أن طوني أعلن طلاقه من الإعلامية اللبنانية كارلا حدّاد منذ حوالي 8 أشهر بعد انفصال دام لمدة سنة، والتي دخلت القفص الذهبي في نهاية عام 2020 الماضي أي بعد 3 أشهر تقريباً من إعلان طلاقها.
وصرحت كارلا وقتها أن علاقتها بطوني تحولت لصداقة ولا خلاف بينهما.


لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
المذيعة-أميمة-تمام

إيقاف مذيعة مصرية شهيرة عن العمل بسبب حركة غريبة على الهواء مباشرة!.. شاهد

Samir_Ghanem

صورة نادرة للفنان سمير غانم برفقة شقيقه تثير الجدل!.. شاهد

Capture

هجوم حاد على هيا الشعيبي بسبب ما فعلته بعد تلقيها خبر وفاة مشاري البلام!.. فيديو

قبر-مشاري-البلام

بالفيديو.. هذا ما تمنّاه مشاري البلام قبل وفاته

246843_0

أحمد فهمي يعود الى أوروبا لمتابعة حالته الصحية

8080788_1613717820

نجل الفنان الراحل مشاري البلام ووالده يتهمان الأطباء بوفاته!.. فيديو

أخبار متعلقة
E1364C5F-1E0F-4AF2-99AC-2A7E396F453D

بطل باب الحارة 'معتز' ابن هذا الممثل السوري!.. صور

تامر-حسني-1

أسرار تكشف لأول مرة.. غضب الراحل علي حميدة من تامر حسني قبل وفاته بساعات!

image-1

نجل شقيقة الراحل علي حميدة يكشف سرا جديدا للفنان قبل وفاته

czo2ODoiaHR0cDovL3d3dy5nb2xvbHkuY29tL2dhbGxlcnkvMjAxOS9pbWFnZV8xNi8yMDE5MDcxN18yMDQ2NDdfNjIwNC5qcGciOw==

ظهور جديد للفنانة سلاف فواخرجي يثير الجدل!.. شاهد

image

شاهد بالفيديو.. حفل ضخم ليوم ميلاد الفنانة أحلام الأسطوري

305329_36_1613115048

الكشف عن وصية الفنان الراحل علي حميدة