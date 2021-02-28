الموت يفجع الممثل اللبناني طوني أبو جودة

الوكيل الاخباري - فُجع الممثل اللبناني طوني أبو جودة بوفاة شقيقه شادي، ناعياً إياه بكلمات مؤثرة عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي.

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ونشر صورة جمعته بالراحل معلقاً بقوله: "لماذا يا أخي؟ لماذا؟ لن يكون اي شيء كالسابق الان... الوداع يا شادي".



يُذكر أن طوني أعلن طلاقه من الإعلامية اللبنانية كارلا حدّاد منذ حوالي 8 أشهر بعد انفصال دام لمدة سنة، والتي دخلت القفص الذهبي في نهاية عام 2020 الماضي أي بعد 3 أشهر تقريباً من إعلان طلاقها.

وصرحت كارلا وقتها أن علاقتها بطوني تحولت لصداقة ولا خلاف بينهما.





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