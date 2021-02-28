الموت يفجع الممثل اللبناني طوني أبو جودة

الوكيل الاخباري - فُجع الممثل اللبناني طوني أبو جودة بوفاة شقيقه شادي، ناعياً إياه بكلمات مؤثرة عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي.
ونشر صورة جمعته بالراحل معلقاً بقوله: "لماذا يا أخي؟ لماذا؟ لن يكون اي شيء كالسابق الان... الوداع يا شادي".
يُذكر أن طوني أعلن طلاقه من الإعلامية اللبنانية كارلا حدّاد منذ حوالي 8 أشهر بعد انفصال دام لمدة سنة، والتي دخلت القفص الذهبي في نهاية عام 2020 الماضي أي بعد 3 أشهر تقريباً من إعلان طلاقها.
وصرحت كارلا وقتها أن علاقتها بطوني تحولت لصداقة ولا خلاف بينهما.
لها
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة