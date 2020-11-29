وفاة الفنان الفكاهي محمد بوحموم بفيروس كورونا

الوكيل الإخباري _ توفي الفنان الفكاهي محمد بوحموم، إثر إصابته بفيروس كورونا.



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وقد نعته وزيرة الثقافة الجزائرية مليكة بن دودة، بكلمات مؤثرة حيث انها قالت :” بقلوب خاشعة وراضية بقضاء الله وقدره، بلغنا نبأ وفاة الفنان محمد بوحموم، صاحب الحضور المبتهج والأدوار المميزة في أعمال تلفزيونية سجلت إعجاب جمهور واسع من متابعيها “.

ويعرف بوحموم بظهوره اللافت في سلسلة جمعي فاميلي لجعفر قاسم في دور “تشاراك”، الذي منحه الشهرة بعد أن قضى أكثر من 25 عاماً في عالم التمثيل التلفزيوني والمسرحي.



المصدر : الامارات نيوز

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