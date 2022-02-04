الجمعة 04-02-2022
الوكيل الاخباري

بعد الرئتين.. أعراض جديدة لأوميكرون في مكان غير متوقع

تحذير أمني للاردنيين بسبب الطقس

الحكومة توضح حول دوام الفصل الدراسي الثاني لطلبة المدارس

الهند.. انخفاض في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا

آخر مستجدات حادثة الطفل المغربي ريان

وفاة المخرج المصري جلال الشرقاوي عن عمر يناهز 88 عاما

119 ألفا و935 حالة كورونا نشطة في المملكة

منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة جدًا

اليمن.. مقتل طفلين جراء انفجار لغم في محافظة الحديدة

البنتاغون: دمرنا إحدى مروحياتنا المشاركة باستهداف زعيم داعش

الجمعة، 04-02-2022 09:37 ص

وفاة المخرج المصري جلال الشرقاوي عن عمر يناهز 88 عاما

61fcd383423604342764936b


الوكيل الاخباري- توفي المخرج المصري الكبير جلال الشرقاوي اليوم الجمعة عن عمر يناهز الـ88 عاما نتيجة المعاناة من مضاعفات فيروس كورونا.

وأعلنت عبير الشرقاوي خبر وفاة والدها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وفي وقت سابق، كشف نجل الراحل تامر الشرقاوي "عن تعرض والده لانتكاسة كبيرة في حالته الصحية خلال الساعات الماضية، بعد أن كانت حالته مستقرة في الفترة الأخيرة".

وقال: "لا أحد يعلم سبب الانتكاسة التي حدثت لوالدي، وتفاجأنا بها بعد أن كنا مطمئنين باستقرار الحالة، أرجوكم الدعاء لوالدي".

وأضاف: "والدي اتنقل له الفيروس وبدأ بكحة وحرارة وتواصلنا مع الطبيب الخاص وتم نقله بعد انخفاض مستوى الأكسجين".

وأكد تامر الشرقاوي، أن والده المخرج جلال الشرقاوي، مصاب بفيروس كورونا منذ أكثر من 9 أيام، وتم نقله للمستشفى وموجود في العناية المركزة منذ 9 أيام.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1c0bb2854bcb5c099954427441b5e145

وفاة الفنانة عايدة عبد العزيز بعد صراع مع المرض

06CDF942-4484-452C-AAB9-25BDBA88117F

شاهد.. صفاء سلطان بأول ظهور لها بعد وعكتها الصحية

لطفي لبيبي يكبي

شاهد..بكاء الفنان لطفي لبيب أثناء تكريمه

saudiaalyoum.com_2021-07-17_23-10-30_398607

هكذا رد جورج وسوف على شائعات وفاته

273136418_1322221431552395_1594846814277856324_n

وفاة مونيكا فيتي ملكة السينما الإيطالية عن عمر 90 عاماً

1666440_0

منة عرفة تعلن إصابتها وعائلتها بـ كورونا

أخبار متعلقة
1639057926460238700

رحلة معاناة وعلاج حورية فرغلي بكامل تفاصيلها

19694845161643291526

نجل جلال الشرقاوي يكشف تطورات حالة والده الصحية

حمزه

الموت يفجع حمزة نمرة

download

تطورات الحالة الصحية للمخرج جلال الشرقاوي

0cbfc8eb-3821-4637-aff2-dcaa8d0bd6ec

بعد اصابته بكورونا .. فنان مصري يصف حالته الصحية

11202116124812840968026

وفاة إعلامي مصري شهير بعد معاناته مع فيروس كورونا - صورة