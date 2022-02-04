وفاة المخرج المصري جلال الشرقاوي عن عمر يناهز 88 عاما

الوكيل الاخباري- توفي المخرج المصري الكبير جلال الشرقاوي اليوم الجمعة عن عمر يناهز الـ88 عاما نتيجة المعاناة من مضاعفات فيروس كورونا.



وأعلنت عبير الشرقاوي خبر وفاة والدها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وفي وقت سابق، كشف نجل الراحل تامر الشرقاوي "عن تعرض والده لانتكاسة كبيرة في حالته الصحية خلال الساعات الماضية، بعد أن كانت حالته مستقرة في الفترة الأخيرة".



وقال: "لا أحد يعلم سبب الانتكاسة التي حدثت لوالدي، وتفاجأنا بها بعد أن كنا مطمئنين باستقرار الحالة، أرجوكم الدعاء لوالدي".



وأضاف: "والدي اتنقل له الفيروس وبدأ بكحة وحرارة وتواصلنا مع الطبيب الخاص وتم نقله بعد انخفاض مستوى الأكسجين".



وأكد تامر الشرقاوي، أن والده المخرج جلال الشرقاوي، مصاب بفيروس كورونا منذ أكثر من 9 أيام، وتم نقله للمستشفى وموجود في العناية المركزة منذ 9 أيام.

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روسيا اليوم