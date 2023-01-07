وفاة الممثل الأمريكي إيرل بوين عن عمر يناهز الـ 82 عاما

الوكيل الإخباري-توفي الممثل الأمريكي الشهير، إيرل بوين، يوم الخميس في هاواي، عن عمر يناهز الـ 82 عاما، ولم يكشف عن سبب الوفاة حتى اللحظة.

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وأفادت عائلة بوين لموقع TMZ، بأنه كان يكافح سرطان الرئة المتقدم خلال الأشهر الأخيرة من حياته، حيث تم تشخيص إصابته في خريف عام 2022.



ولد إيرل بوين، في الـ 8 من أغسطس 1941 في مدينة نيويورك، وتزوج من الممثلة كارول كين عام 1970، التي توفيت في العام 2001، ليتزوج من زوجته الثانية كاتي، وله ابنة واحدة وحفيدان.



اشتهر بوين بدور الطبيب النفسي، بيتر سيلبرمان، في فيلم The Terminator (1984)، وشارك في العديد من الأفلام أبرزها، Terminator 2، وTerminator 3، و Judgment Day، و Rise of the Machines، و My Stepmother Is an Alien، وBaywatch، و Santa Barbara، و The Odd Couple 2، وغيرها الكثير .

روسيا اليوم

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