السبت 07-01-2023
الوكيل الاخباري

البنك المركزي يحذر من تداول صور لإصدارات جديدة للعملة

مطالبة بقبول جميع الطلبة بالمنح والقروض

شاهد : تساقط الأمطار في المملكة - فيديو

في غضون 5 دقائق قوات كييف تستهدف مدينة دونيتسك بـ 15 قذيفة

فنلندا تعد الحزمة الـ 12 من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

نقابة الصحفيين تدين انتهاكات الاحتلال المستمرة بالمسجد الأقصى

مع ارتفاع الذهب عالمياً.. هل يكون الألماس بديلا للاستثمار ؟

مطالب بتحسين عجلة التنمية السياحية في عجلون

ميليشيا الحوثي تنقل محكومين بالإعدام وتمنع التواصل معهم

الخرابشة: التحديث مستمر لمواكبة أي مستجدات تطرأ على قطاع المشتقات النفطية

السبت، 07-01-2023 04:57 م

وفاة الممثل الأمريكي إيرل بوين عن عمر يناهز الـ 82 عاما

63b92a01423604727f0d667a


الوكيل الإخباري-توفي الممثل الأمريكي الشهير، إيرل بوين، يوم الخميس في هاواي، عن عمر يناهز الـ 82 عاما، ولم يكشف عن سبب الوفاة حتى اللحظة.

اضافة اعلان


وأفادت عائلة بوين لموقع TMZ، بأنه كان يكافح سرطان الرئة المتقدم خلال الأشهر الأخيرة من حياته، حيث تم تشخيص إصابته في خريف عام 2022.


ولد إيرل بوين، في الـ 8 من أغسطس 1941 في مدينة نيويورك، وتزوج من الممثلة كارول كين عام 1970، التي توفيت في العام 2001، ليتزوج من زوجته الثانية كاتي، وله ابنة واحدة وحفيدان.


اشتهر بوين بدور الطبيب النفسي، بيتر سيلبرمان، في فيلم  The Terminator (1984)، وشارك في العديد من الأفلام أبرزها، Terminator 2، وTerminator 3، و Judgment Day، و Rise of the Machines، و My Stepmother Is an Alien، وBaywatch،  و Santa Barbara، و The Odd Couple 2، وغيرها الكثير .

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
107144Image1

نجوى كرم تجيب على امكانية ارتباطها في 2023

Fl2j5pRWIAAZen7

اول ظهور لجورج وسوف في عزاء ابنه وديع .. فيديو

22

10 جرحى في إطلاق نار أثناء تصوير لـ"الرابور" المغربي فرانش مونتانا

Fl3KOruXgAU46sP

قبل رحيله.. هكذا ودعّ وديع والده سلطان الطرب جورج وسوف -شاهد

Fl2_RaAWAAAqkcP

بكلمات مؤثرة.. نجوم الفن يواسون جورج وسوف بوفاة ابنه

9999204648

فيديو-هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلادها مع أطفال مستشفى السرطان