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الثلاثاء، 07-09-2021 12:24 م

وفاة الممثل جون بول بلموندو احد ابرز اعلام السينما الفرنسية

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الوكيل الإخباري - توفي الممثل الفرنسي الشهير جان بول بلموندو يوم الاثنين، في منزله بالعاصمة الفرنسية باريس عن عمر ناهز 88 عاما،ً حسب ما أعلن محاميه  ميشال غوديست لوكالة الأنباء الفرنسية.

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وأوضح غوديست أنّ الراحل "كان منهكاً جداً في الآونة الأخيرة، وقد أسلم الروح بهدوء". 

ويعتبر بلموندو، الملقب "بيبيل" أحد أبرز أعلام السينما الفرنسية، ومثل في ثمانين فيلماً، وتبقى الكثير من أدواره محفورة في الذاكرة السينمائية الفرنسية، بينها مشاهده في فيلم "لو غينيولو" الذي ظهر فيه معلقا بطوافة فوق مدينة البندقية.

 

المصدر - لبنان 24 

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