وفاة بطل فيلم 'باراسايت' لي سون وسط شكوك حول انتحاره

الوكيل الإخباري - أقدم الممثل الكوري لي سون كيون "48 عاماً"، نجم فيلم Parasite، على الانتحار.

اضافة اعلان



ووفقا لوكالة "يونهاب" للأنباء، جرى العثور على النجم وهو في حالة فقدان للوعي أثناء تواجده في سيارته المركونة بإحدى حدائق مدينة سيول في كوريا الجنوبية، وإلى جانبه قالب من الفحم، ما يشير إلى احتمال تسممه بأول أكسيد الكربون.



وبحسب أحد شهود العيان، لم ينقل كيون إلى المستشفى؛ لأنه كان قد توفي في مكان الحادث. ويُشار إلى أن عائلة كيون أبلغت عن مغادرته المنزل، بعد أن ترك خلفه رسالة تلمح إلى رغبته بالانتحار.

فوشيا