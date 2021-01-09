وفاة صادق الدبيس بعد صراع مع السرطان

الوكيل الإخباري _ أعلنت إبنة الفنان الكويتي صادق الدبيس، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" اليوم السبت، عن وفاة والدها عن عمر ناهز الـ62 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان.

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حيث انها قالت : "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي. انتقل الى رحمة الله تعالى ابوي صادق عبدالله الدبيس ( إنا لله و انا إليه راجعون) الله يرحمك يا يبا ويغفرلك".



لتنهال عليها التعليقات داعين لوالدها بالرحمة .

المصدر : لها



