الأحد 14-02-2021
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الأحد، 14-02-2021 10:53 ص

وفاة فنانة لبنانية شابة بفيروس كورونا وصدمة لنجوم لبنان.. صور

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الوكيل الاخباري - نعى الفنان اللبناني وسام الأمير زوجته الفنانة ناريمان عبود التي وافتها المنية يوم أمس السبت، قائلاً في تعليقه على صورتها: "يا أوفى زوجة وأحن أم يا رمز التضحية والوفاء يا من ملكت قلوب الاحبة والاهل والاصدقاء لقد كنت معي وحولي في كل مكان شامخة كشجر النخيل فالى أين ذهبت يا نور عيوني؟".

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وأضاف: "تركتيني وحيدا غريبا في هذه الدنيا الفانية. ما للعمر في بعض اﻷيام قيمة إذا صار أغلى الناس رفات الله يرحمك يا اميرة".


وقدّم عدد كبير من الفنانين العزاء بالراحلة عبر حساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي، فكتب رامي عياش: "خبر مؤلم ومزعج جدا .تعازينا خينا وسام بفقدان زوجتك ناريمان . انشالله روحها بالسما".

 

ونشر مروان خوري: "الاخ والفنان وسام الامير خسارتك كبيرة بحجم طيبة وانسانية ناريمان ! لا شيء يعوّض الخسارة سوى يقيننا بأنّ امثالها لا مكان لهم سوى الجنة وذكراهم لا تموت ! رحمها الله ووهبك الصبر وحفظ ولديك الاحباء فالله لا يختبر الا عظيمي الروح والقلب".


وكتب راغب علامة: "تعازيّ العميقة يا صديقي وسام. الخبر مؤلم جداً. في هذه الأيام الصعبة التي خطفت وما زالت تخطف الكثير الكثير من الذين نحبهم ! إنا لله وإنا اليه راجعون. انشالله تكون نفسا بالسما، ربنا يقويكم ويصبركم على هذه الخسارة".


وقالت مايا دياب: "شو هالخبر المحزن والصادم، أميرة أكيد وست تشعّ حياة كيف قررت أن تتركي الحياة ..أمير حرقتك كبيرة ووجع الاولاد ما رح يخلص..كسرتلي قلبي ناريمان..الله يقوّيك يا أمير، وتكون نفسِك بالسما".


ونشرت كارول سماحة: "ما في كلام يعبر عن هالصدمة الليلة.. وما في كلام بخفف وجع الخسارة الله يصبرك يا وسام وتكون نفسها بالسما".


وكتبت كارين رزق الله: "شو هالخبر المفجع البشع ! الله يرحمها ويصبرك وسام ويخلليلك عيلتك".



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