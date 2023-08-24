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الخميس، 24-08-2023 09:12 م

وفاة فنان عالمي شهير- صورة

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الوكيل الإخباري- أفادت وكالة "أنسا" الإخبارية الإيطالية، بوفاة المغني والملحن الإيطالي الشهير صاحب أغنية "I'Italiano" (الإيطالي)، توتو كوتونيو، عن عمر ناهز 80 عاما.

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وتوفي الفنان الإيطالي في مستشفى سان رافاييل بعد صراع طويل مع المرض تفاقم في الأشهر الأخيرة.

يذكر أن سالفاتوري (توتو) كوتوينو هو واحد من أكثر الفنانين الأجانب المحبوبين والأكثر شهرة في روسيا والعالم، وبدأ المغني والملحن الإيطالي مسيرته كعازف طبول، ثم أنشأ فرقة Toto e Tati وقام بعد ذلك بتأليف الموسيقى بنفسه.

وشارك في تأليف الأغاني الشهيرة لجو داسين، وكتب ألحانا لأدريانو سيلينتان، وميريل ماتي، وريكي إي بوفيري، وداليدا والعديد من الفنانين الآخرين.

 


 




 

 


 

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