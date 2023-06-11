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الأحد، 11-06-2023 11:28 ص

وفاة ماجدة صالح أول باليرينا مصرية

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الوكيل الإخباري- أفادت مصادر قريبة من أول باليرينا مصرية والرئيس الأسبق لدار الأوبرا المصرية، ماجدة صالح، برحيلها صباح اليوم.

كذلك نشر حساب الدكتورة ماجدة صالح على موقع "فيسبوك" خبرا كتبه أحد أقاربها ينعي الراحلة، وسط عزاء الأصدقاء والمعارف والمحبين لفن ماجدة صالح.

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وماجدة صالح هي أول راقصة باليه مصرية، التحقت بأولى دفعات المعهد العالي للباليه، الذي تأسس ضمن معاهد أكاديمية الفنون في مصر عام 1958، وحصلت مع أربع زميلات لها على منحة دراسة من أكاديمية البولشوي في موسكو عام 1963، وبعد عودتهن إلى مصر قدمن عام 1966 بحضور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أول عرض باليه في تاريخ مصر، بعنوان "نافورة بختشي سراي" للمؤلف الروسي بوريس أسافييف، نالت بعده وسام الاستحقاق.


وقد رقصت ماجدة على خشبة مسرح البولشوي، وعلى خشبة مسرح قصر المؤتمرات في الكرملين وغيرها من مسارح الاتحاد السوفيتي في جولة فنية قامت بها في السبعينيات من القرن الماضي.

 

روسيا اليوم

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