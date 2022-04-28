وفاة ممثل عالمي داخل غرفته في ظروف غامضة

الوكيل الإخباري - عُثر مساء أمس الأربعاء على الممثل كينيث تسانغ، أحد أبرز وجوه السينما في هونغ كونغ، جثة هامدة داخل غرفة بفندق مخصص للحجر الصحي في هونغ كونغ.

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وفي التفاصيل أقام كينيث تسانغ في الفندق بعد عودته من السفر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.



واكتشف موظفو الفندق وفاة تسانغ (87 عاماً) بعد يومين من عودته من سنغافورة، وأعلنت الشرطة أنها تلقت بلاغاً من موظفي الفندق بأنهم عثروا على جثة داخل الفندق.



وذكر تقرير الحادث أن المتوفى رجل يبلغ من العمر 87 عاماً ويدعى تسانغ إلا ان التحقيقات لازالت مستمرة لمعرفة أسباب الوفاة.





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