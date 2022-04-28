الخميس 28-04-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

نقيب المطاعم يتوقع ارتفاع الطلب على الوجبات السريعة 60%

المالية: ارتفاع في الإنفاق خلال أول شهرين من العام الحالي

المواصفات تعلن استمرار جولات التفتيش وتلقي الشكاوى خلال العيد

انخفاض أسعار الذهب محلياً

ايعاز من مدير الجمارك بشأن مرور زوار العقبة خلال العيد

الأرصاد تكشف عن الحالة الجوية خلال عطلة عيد الفطر

الصناعة والتجارة: خطة رقابية على الأسواق خلال العيد

الأوقاف تعلن برنامج قيام ليلة القدر - تفاصيل

إنجاز 51 ألف بيان جمركي خلال الربع الأوّل من 2022

الاستهلاكية المدنية تعلن استمرار الدوام يوم الجمعة

الخميس، 28-04-2022 12:47 م

وفاة ممثل عالمي داخل غرفته في ظروف غامضة

10375_large


الوكيل الإخباري - عُثر مساء أمس الأربعاء على الممثل كينيث تسانغ، أحد أبرز وجوه السينما في هونغ كونغ، جثة هامدة داخل غرفة بفندق مخصص للحجر الصحي في هونغ كونغ.

اضافة اعلان

 

وفي التفاصيل أقام كينيث تسانغ في الفندق بعد عودته من السفر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.


واكتشف موظفو الفندق وفاة تسانغ (87 عاماً) بعد يومين من عودته من سنغافورة، وأعلنت الشرطة أنها تلقت بلاغاً من موظفي الفندق بأنهم عثروا على جثة داخل الفندق.


وذكر تقرير الحادث أن المتوفى رجل يبلغ من العمر 87 عاماً ويدعى تسانغ إلا ان التحقيقات لازالت مستمرة لمعرفة أسباب الوفاة.

 


 

الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
(9) Shahid VIP- للموت 2- محمد الأحمد ودانييلا رحمة

مصير الجزء الثالث من للموت

329446_0

أصالة تشيد بهذا الممثل بسبب مسلسله الرمضاني

6269db4f4c59b71d9335255b

محمد عبده تحت الهجوم بسبب انتقاده عبد المجيد عبدالله

f367a98b-2e3e-4b52-a361-6b423ff13c4e

أحمد السقا ينافس في عيد الفطر بفيلم العنكبوت

294808_36_1607675737

أنجيلا بشارة تقاضي وائل كفوري

5e2e3571e7906e74e2c4add96d75d047

شاهد..شقيق تيم حسن حديث المواقع