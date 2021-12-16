الخميس 16-12-2021
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الخميس، 16-12-2021 10:45 ص

وفاة نجم الموسم الثاني من 'ذا فويس' - فيديو

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الوكيل الإخباري - نعت نقابة الفنانين العراقيين المطرب والملحن عامر توفيق الذي وافته المنية أمس الأربعاء عن عمر ناهز 73 عاماً، بعد صراع مع المرض، لافتةً في بيان إلى أنه "توفي في مستشفى اليرموك وسط العاصمة بغداد".

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وقال رئيس الجمعية المطرب كريم الرسام في بيان إن "الراحل كان أحد أعمدة الغناء العراقي، وخصوصاً الموشح والمقام العراقي، وأحد المطربين المهمين لهذه الألوان الصعبة من الغناء، وقد نهل من فنه الملتزم الكثير".

 

 

المصدر - لها 

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