وفاة نجم باب الحارة بعد إصابته بالسرطان

الوكيل الإخباري _ بعد شهرين من معاناته مع مرض سرطان المعدة توفي صباح اليوم الفنان السوري نبيل حلواني ، حيث كان يخضع لعلاج عبر جرعات كيميائية، قبل أن تنتكس صحته قبل يومين.

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يشار الى ان الفنان الراحل كان يصور مشاهده في مسلسل الجزء الحادي عشر من "باب الحارة" بشخصية "أبو صياح" قبل أن يدخل المستشفى .





المصدر : الفن

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