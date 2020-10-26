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الإثنين، 26-10-2020 10:23 ص

وفاة نجم باب الحارة بعد إصابته بالسرطان

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الوكيل الإخباري _ بعد شهرين من معاناته مع مرض سرطان المعدة توفي صباح اليوم الفنان السوري نبيل حلواني ، حيث كان يخضع لعلاج عبر جرعات كيميائية، قبل أن تنتكس صحته قبل يومين.

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يشار الى ان الفنان الراحل كان يصور مشاهده في مسلسل الجزء الحادي عشر من "باب الحارة" بشخصية "أبو صياح" قبل أن يدخل المستشفى .

 


المصدر : الفن 

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