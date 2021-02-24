وفاة نجم مواقع خليجي شهير بعد صراع مع السرطان.. صورة

الوكيل الاخباري - عمّت موجة من الحزن في أوساط متابعي "تويتر" في الإمارات العربية المتحدة إثر إعلان وفاة نجم الموقع المؤثر محمد سلطان النيادي عن 50 عاماً.

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وذكر تقرير لصحيفة "البيان" الإماراتية أن الوفاة أتت إثر معاناته من مرض السرطان. ونعاه عدد كبير جداً من المتابعين الذين دعوا له بالرحمة ولأهله بالصبر والسلوان.



ونقلت الصحيفة عن ابنه سعيد النيادي قوله: "توفي والدي محمد النيادي، رحمه الله، صباح اليوم في مستشفى كليفلاند في العاصمة أبو ظبي إثر إصابته بورم في الرئة اليسرى وإزاء مضاعفات صحية تعرض لها".



واشار إلى أنه تم إدخاله إلى العناية المركزة حيث أعلنت وفاته. وتابع: "حرصنا كل الحرص وبناء على وصية والدي على العودة بالجثمان إلى منطقة العين وتشييعه بعد صلاة ظهر اليوم في مقبرة النيادات بمشاركة عدد محدود من المشيعين من الأهل والأقارب دون غيرهم من عامة الناس، إذ إنه كان يتحتم علينا فعلياً الامتثال لإجراءات الدولة الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" والتي تهدف إلى منع التجمعات والتزاماً بتوجيهات الدولة والقيادة الرشيدة". وأكد أنه تم تقبل التعازي عبر مواقع التواصل الاجتماعي والهاتف.





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