الأربعاء 24-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الارصاد لـ الوكيل : ننفي بشكل قاطع تساقط الثلوج أمس جنوب المملكة

الكباريتي لـ الوكيل : الحظر الشامل يوم الجمعة سيؤثر بشكل مباشر على عدة قطاعات

قصر أحلام… فيديو يثير ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي

بدء العد التنازلي لشهر رمضان المبارك

شاب أردني يحول سيارته إلى محل متنقل لبيع القهوة

إغلاق 15 منشأة في 4 محافظات

أسعار الذهب الأربعاء 24/2/2021

الأمانة : مخالفة وإغلاق 20 منشأة

مكافحة الأوبئة : إلغاء حظر الجمعة سبب ارتفاع إصابات كورونا

طالبات جامعة آل البيت : السكن الداخلي مغلق ونطالب بإعادة فتحه

الأربعاء، 24-02-2021 10:55 ص

وفاة نجم مواقع خليجي شهير بعد صراع مع السرطان.. صورة

تفسير-حلم-شخص-مريض-في-المستشفى-800x448


الوكيل الاخباري - عمّت موجة من الحزن في أوساط متابعي "تويتر" في الإمارات العربية المتحدة إثر إعلان وفاة نجم الموقع المؤثر محمد سلطان النيادي عن 50 عاماً.

اضافة اعلان

وذكر تقرير لصحيفة "البيان" الإماراتية أن الوفاة أتت إثر معاناته من مرض السرطان. ونعاه عدد كبير جداً من المتابعين الذين دعوا له بالرحمة ولأهله بالصبر والسلوان.


ونقلت الصحيفة عن ابنه سعيد النيادي قوله: "توفي والدي محمد النيادي، رحمه الله، صباح اليوم في مستشفى كليفلاند في العاصمة أبو ظبي إثر إصابته بورم في الرئة اليسرى وإزاء مضاعفات صحية تعرض لها".

واشار إلى أنه تم إدخاله إلى العناية المركزة حيث أعلنت وفاته. وتابع: "حرصنا كل الحرص وبناء على وصية والدي على العودة بالجثمان إلى منطقة العين وتشييعه بعد صلاة ظهر اليوم في مقبرة النيادات بمشاركة عدد محدود من المشيعين من الأهل والأقارب دون غيرهم من عامة الناس، إذ إنه كان يتحتم علينا فعلياً الامتثال لإجراءات الدولة الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" والتي تهدف إلى منع التجمعات والتزاماً بتوجيهات الدولة والقيادة الرشيدة". وأكد أنه تم تقبل التعازي عبر مواقع التواصل الاجتماعي والهاتف.


لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
أثاث مميز داخل قصر الفنانة أحلام (2)

قصر أحلام… فيديو يثير ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي

2017_12_31_2_44_56_130

اصدار الحكم النهائي بين زينة وأحمد عز على نفقة التوأم!

3896751-554831349

والدة الفنانة حلا الترك تكشف عن حالة ابنتها في المحكمة!.. فيديو

20190219_205615_0015

تدهور الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان بعد إصابته بكورونا

220216205423257605879

نقيب الفنانين لـ الوكيل : السقار اجرى عملية لبتر اصبع قدمه

242

فنان شهير يصف مسلسله مع ياسمين صبري بـ 'أسوأ تجربة'

أخبار متعلقة
43852

إصابة الفنان أحمد مكي بفيروس كورونا.. وهذه حالته الصحية

czo3NzoiaHR0cHM6Ly9jZG5pLnJ0LmNvbS9tZWRpYS9waWNzLzIwMjEuMDIvdGh1bWJuYWlsLzYwMmI2NzA5NDIzNjA0MTNjMzU0MzViZC5KUEciOw==

مخرج برنامج رمضاني شهير يعلن إصابته بالسرطان.. صور

7507620_1611768756

الفنان فهد الناصر في حالة صحية حرجة وشقيقه يكشف التفاصيل