ويجز يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد اصابته بكورونا

الوكيل الإخباري _ كشف نجم الراب المصري ويجز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" عن تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد .

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وقد أشار إلى أنه يتمتع بحالة صحية جيدة حيث انه قال : "الوضع مش صعب قوي، على أمل نعدي الشوية دول وبعدين نحلل تاني ونطلع سلبي ونرجع نغزو العالم مرة أخرى".

وقد انهالت عليه التعليقات من متابعيه الذين تمنوا له الشفاء العاجل .







المصدر : لها

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