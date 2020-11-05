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الخميس، 05-11-2020 08:57 ص

ويجز يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد اصابته بكورونا

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الوكيل الإخباري _ كشف نجم الراب المصري ويجز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" عن تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد .

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وقد أشار إلى أنه يتمتع بحالة صحية جيدة حيث انه قال : "الوضع مش صعب قوي، على أمل نعدي الشوية دول وبعدين نحلل تاني ونطلع سلبي ونرجع نغزو العالم مرة أخرى".

 

وقد انهالت عليه التعليقات من متابعيه الذين تمنوا له الشفاء العاجل .



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المصدر : لها 

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