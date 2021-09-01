ياسر العظمة يطل على متابعيه بدون شعر مستعار - صورة

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الإجتمعي صورة مسربة للممثل السوري ياسر العظمة من دون الشعر المستعار الذي اعتاد الظهور فيه. ورجح المتابعون أن تكون الصورة ركبت على برنامج فوتوشوب ولا تمت لياسر بصلة، وحظيت الصورة بإنتشار واسع.

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وكات نشر ياسر العظمة صوراً تذكارية من مسلسل "الشاطر والمشطور"، الذي تم إطلاقه عام 1973 برفقة مجموعة من الممثلين، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



وعلق ياسر على الصور قائلاً :"صور تذكارية من مسلسل الشاطر والمشطور عام 73 من تأليفي وإخراج الفنان الصديق سليم صبري ولم تعرض منه إلا حلقة واحدة وفقدت باقي الحلقات خلال حرب 73".



واضاف العظمة :"يظهرفي الصور مجموعة الزملاء والزميلات بسام لطفي ،ثراء دبسي ،انطوانيت نجيب، نبيل خزام ، عصام عبه جي، رياض شحرور".





المصدر - الفن