الخميس 25-05-2023
الوكيل الاخباري

السلطات النرويجية تدعو سكانها إلى تجنب "الحوت الجاسوس الروسي"

حفل الفنانين العرب بمناسبة زفاف ولي العهد دون مقابل

اصابة شخص بتدهور صهريج محمل بالفسفوريك واغلاق نزول النقب - فيديو

إعفاء الأردنيين من رسوم دخول البترا حتى 1 حزيران

إنتاج: سنواصل العمل لتحقيق رؤية الملك بتعزيز قطاع الاتّصالات في الأردن

استقلال الأردن 77 يتصدر منصات التواصل في المملكة

لتجنب التخلف عن السداد .. تركيا تطلب من البنوك شراء السندات الدولارية

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

95 %حجوزات مزارع المملكة خلال يومي الخميس والجمعة

50 % من الألمان يخشون مواجهة الفقر في الشيخوخة

الخميس، 25-05-2023 03:46 م

ياسر جلال يستعد لتصوير ألف ليلة وليلة الشهر المقبل

21467


الوكيل الإخباري- أعلن الفنان ياسر جلال، أنه سيبدأ تصوير مسلسل ألف ليلة وليلة بداية الشهر المقبل، للمنافسة به في الماراثون الرمضاني 2024.

اضافة اعلان


وأكد ياسر جلال في تصريحات لـ القاهرة 24، أنه ليست لديه أي نية للاعتذار عن المسلسل، موضحا أن خبر اعتذاره الذي تردد منذ أيام كان صرح به مدير أعماله خطأ.

وكشف أن مدير أعماله لم يكن يعلم أنه سيبدأ تصوير المسلسل، الشهر المقبل.
حقيقة اعتذار ياسر جلال عن مسلسل ألف ليلة وليلة


وكان سبب تأجيل تصوير المسلسل هو أن المسلسل من إنتاج ضخم ويحتاج إلى فترة طويلة من التحضير للديكورات، والملابس، والإكسسوارات الخاصة بالمراحل الزمنية، التي تدور فيها أحداث المسلسل، ومعاينة مواقع التصوير داخل مصر وخارجها، لهذا كان من المستحيل أن يعرض في الموسم الرمضاني الماضي، لذلك تم الاتفاق على تأجيله لرمضان 2024.


وبالفعل عندما اكتملت كل مراحل التحضير للمسلسل، تحدد الأسبوع الأول من يونيو المقبل كبداية لتصوير المسلسل.

ومن المقرر أن يبدأ التصوير بالمشاهد التي ستتم بها بعض أعمال الجرافيكس، حيث سيكون مسلسل ألف ليلة وليلة أضخم الإنتاجات للدراما المصرية فى رمضان المقبل 2024.


جدير بالذكر أن مسلسل ألف ليلة وليلة، من إنتاج شركتي ميديا هب سعدي جوهر ـ وأروما، ومن تأليف أنور عبد المغيث، ومن إخراج إسلام خيري، وبطولة كل من الفنانة ياسمين رئيس، ونور وشيري عادل.

 

القاهرة24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
9999

أسرة عبد الحليم حافظ تهدد بمقاضاة مستخدمي صوته بـ الذكاء الاصطناعي

2021_2_14_2_11_15_709

حقيقة زواج النجمة أنغام من شخصية خليجية بارزة

طليقة-تامر-حسني-في-اول-ظهور-لها..-هذا-ما-نشرته-صورة

بسمة بوسيل تتخذ خطوة جديدة تجاه تامر حسني

wwww

ديانا كرزون تطلق جديدها وتتهيأ للحفل الأضخم في الوطن العربي

8080_152

سيرين عبد النور تعود للساحة المصرية بأغنية وفيلم

amrmostafa12-1

عمرو مصطفى يتصالح مع أسرة أم كلثوم