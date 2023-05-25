ياسر جلال يستعد لتصوير ألف ليلة وليلة الشهر المقبل

الوكيل الإخباري- أعلن الفنان ياسر جلال، أنه سيبدأ تصوير مسلسل ألف ليلة وليلة بداية الشهر المقبل، للمنافسة به في الماراثون الرمضاني 2024.

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وأكد ياسر جلال في تصريحات لـ القاهرة 24، أنه ليست لديه أي نية للاعتذار عن المسلسل، موضحا أن خبر اعتذاره الذي تردد منذ أيام كان صرح به مدير أعماله خطأ.



وكشف أن مدير أعماله لم يكن يعلم أنه سيبدأ تصوير المسلسل، الشهر المقبل.

حقيقة اعتذار ياسر جلال عن مسلسل ألف ليلة وليلة



وكان سبب تأجيل تصوير المسلسل هو أن المسلسل من إنتاج ضخم ويحتاج إلى فترة طويلة من التحضير للديكورات، والملابس، والإكسسوارات الخاصة بالمراحل الزمنية، التي تدور فيها أحداث المسلسل، ومعاينة مواقع التصوير داخل مصر وخارجها، لهذا كان من المستحيل أن يعرض في الموسم الرمضاني الماضي، لذلك تم الاتفاق على تأجيله لرمضان 2024.



وبالفعل عندما اكتملت كل مراحل التحضير للمسلسل، تحدد الأسبوع الأول من يونيو المقبل كبداية لتصوير المسلسل.



ومن المقرر أن يبدأ التصوير بالمشاهد التي ستتم بها بعض أعمال الجرافيكس، حيث سيكون مسلسل ألف ليلة وليلة أضخم الإنتاجات للدراما المصرية فى رمضان المقبل 2024.



جدير بالذكر أن مسلسل ألف ليلة وليلة، من إنتاج شركتي ميديا هب سعدي جوهر ـ وأروما، ومن تأليف أنور عبد المغيث، ومن إخراج إسلام خيري، وبطولة كل من الفنانة ياسمين رئيس، ونور وشيري عادل.

القاهرة24

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