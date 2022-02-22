ياسمين رئيس تعلن طلاقها من هادي الباجوري

الوكيل الإخباري - الفنانة ياسمين رئيس فاجئت الجمهور خلال الساعات الماضية عن انفصالها رسميًا من زوجها المخرج هادي الباجوري، ونشرت تغريدة عبر تويتر كشفت من خلالها عن الخبر الحزين.





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واستعانت ياسمين رئيس بآية قرآنية عن الطلاق عبر تويتر، فكتبت: "﷽.. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، صدق الله العظيم، الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم".

وتسبب إعلان ياسمين رئيس لطلاقها من هادي الباجوري، في إثارة التساؤلات حول سبب الطلاق، فيما تمنى لها البعض حياة سعيدة في سنواتها المقبلة، من جانبه لم يعلق هادي الباجوري حتى الآن على طلاقه لياسمين رئيس.





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