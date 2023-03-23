ياسمين صبري تتحدث عن مشوارها الفني: "لم أبدأ بعد"

الوكيل الإخباري- كشفت الفنانة ياسمين صبري في تصريحات إعلامية أنها كلما تقف أمام الكاميرا تكتشف أنها لم تبدأ بعد في مشوارها الفني الذي تتمناه، مؤكدةً أنها وُلدت وهي تعشق التصوير والكاميرا وكل ما يتعلق بالفن، كما تحدّثت عن الانتقادات التي يتعرّض لها الفنانون.

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وقالت ياسمين: "أنا بحس إني مولودة للكاميرا وبرتاح معاها وبتدّيني طاقة مهما كان عدد الساعات اللي بقف قدامها، وبعتبر نفسي لسه مبدأتش ولا عملت حاجة؛ لأن طموحي مالهوش سقف وبؤمن أن الحياة اختيارات وكل شيء ممكن، ومفيش حد بدأ أو أشتغل ولم يواجه انتقادات".



كما تحدثت ياسمين صبري عن دعمها الدائم للمرأة، قائلةً: "المرأة مش شكل وجسد ووجه بس، لأ دي أكتر من كدا، هي روح جميلة وعقل وقلب ملهم، الستات ملهمين لبعض وبحس الواحدة بتكون مستنية ممثلة تعمل دور ست قوية عشان تستقوى بيها".



من ناحية أخرى، تعود ياسمين صبري الى السينما بعد غياب خمس سنوات بفيلمين: الأول مع الفنان أمير كرارة بعنوان "البعبع"، والثاني يحمل اسم "أبو نسب" بالتعاون مع الفنان محمد إمام، في تعاون هو الثالث بينهما بعد نجاحهما في فيلمَي "جحيم في الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018.



لها

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