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الإثنين، 22-03-2021 02:11 م

ياسمين صبري تتلقى أغرب هدية في يوم الأم.. فيديو

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الوكيل الاخباري - تلقت الممثلة المصرية ياسمين صبري، يوم امس الأحد، أغرب هدية، مع رسالة موجهة لها بأنها أفضل أم.

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ونشرت ياسمين صبري عبر حسابها على "إنستغرام"، مقطع فيديو للهدية.


وكانت الهدية عبارة عن مجموعة من الصور تظهر فيها بصحبة قططها، دون أي تفاصيل عن مرسل الهدية.

 

وتغيب ياسمين صبري عن السباق الرمضاني هذا العام، وكانت قد تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة في أبريل/نيسان الماضي.


وآخر أعمال ياسمين صبري هو مسلسل "فرصة تانية" وعرض في رمضان 2020، من تاليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

 


سبوتنيك

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