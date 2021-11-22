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الإثنين، 22-11-2021 12:28 م

ياسمين صبري تثير الجدل بهذه الصورة مع زوجها

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الوكيل الإخباري - أثارت إطلالة الممثلة المصرية ياسمين صبري إعجاب المتابعين، إذ ظهرت فيها بصورة نشرتها في حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

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فبدت مع زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، بإطلالة سوداء اللون، وبتسريحة شعر "pony".

 

وتفاعل المتابعون مع الصورة وإنهالت تعليقاتهم عليها، فمنهم من كتب: "قمرين في صورة"، ومتابعة أخرى قالت: "الله يديمكم لبعض احبك يا اجمل ممثلة في مصر".

 

وما أثار الجدل هو تعليق أحد المتابعين إذ قال أنها تشبه عارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغيز فكتب: "تشبهي جورجينا رودريغيز".

 

 

المصدر- الفن 

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