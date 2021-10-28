والد ياسمين صبري يرد بقوة على تصاريحها ويكشف أسرارها

الوكيل الإخباري - رد والد الممثلة المصرية ياسمين صبري على تصريحاتها التي قالت في أحدث مقابلة أجرتها، إنه لا تربطها بوالدها أي علاقة، وأنها تربت مع والدتها وجدتها لوالدتها.

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وأبدى الدكتور أشرف صبري صدمته مما قالته ابنته، وصرّح لجريدة "الوطن" المصرية، قائلاً :"كلامها ساذج وغير صحيح، فلقد كنت موجودا معها خلال فترات حياتها التعليمية المختلفة من الابتدائية وحتى زيجتها الأولى، وأنا لم أتخل عنها في أي وقت».

أشرف صبري يُكذب ابنته: عاشت معي في بيتي ولديها غرفتها"

وتابع: "ياسمين عاشت معه في بيته، ولديها غرفتها الخاصة التي ما زالت قائمة حتى الآن في المنزل، تحوي جميع أغراضها وصورها القديمة. أنا مش مصدق إزاي بنت تفتري على أبوها اللي رباها في بيته، مش مصدق إن الإنسان ممكن يتحول إلى شر وجحود لهذه الدرجة، بعد ما ربتها وجوزتها زيجتها الأولى ووقفت جنبها، تقول عني كدا، هل تعب السنين دا كله مالوش قيمة عند ولادي للدرجة دي؟."

وقال والد ياسمين صبري انها كانت تهرب من جامعتها : كنت أتواجد معها في حفلات تخرجها، حتى وقت وجودها في كلية الإعلام عندما كانت تهرب من الجامعة، وتعاقب بالرفد، كنت أذهب معها لمقابلة العميدة لتستطيع العودة إلى دراستها.



المصدر - الفن

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