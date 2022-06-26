ياسمين عبد العزيز تشارك صورة من ذكرياتها

الوكيل الإخباري-شاركت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز صورة جديدة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

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وكانت ياسمين تسترجع ذكرياتها من خلال هذه الصورة، حيث ظهرت فيها من فترة المراهقة، برفقة اثنتان من صديقاتها، وقد نالت الصورة إعجاب المتابعين الذين تداولوها عبر حساباتهم، وعلقوا عليها بعبارات الحب، مشيدين بجمال ياسمين، وملامحها الثابتة من ذلك الوقت حتى الآن.







وكانت قد انتشرت العديد من الشائعات في الأيام الأخيرة الأيام الماضية، حول انفصال ياسمين عبد العزيز عن زوجها أحمد العوضي، الذي نفى من جهته هذه الأخبار معتبراً أنه مجرد خلاف عادي.



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