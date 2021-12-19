ياسمين عبد العزيز تصدم الكثيرين بحركاتها في النادي الرياضي - فيديو

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو جديد للممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز ظهرت فيه وهي تقوم بتمارين شاقة في النادي الرياضي.

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وظهرت ياسمين برشاقة كبيرة وتقوم بجهد كبير الأمر الذي صدم عدد كبير من المتابعين الذين طالبوها بعدم إجهاد نفسها خصوصاً أنه لم يمر وقت طويل على أزمتها الصحية الصعبة.

وعبر عدد كبير من المتابعين في التعليقات عن حبهم لياسمين وتمنوا لها الصحة والفرح.

المصدر - الفن