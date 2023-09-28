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الخميس، 28-09-2023 09:21 ص

ياسمين عز تقاضي الاعلامي نيشان

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الوكيل الإخباري- خرجت مقدمة البرامج المصرية ياسمين عز عن صمتها، وردّت على تصريحات الإعلامي اللبناني نيشان وهجومه عليها، ليتصدر اسمهما بالفعل الترند على منصات التواصل الاجتماعي.

وكان نيشان قد أعرب عن استيائه من المحتوى الذي تقدّمه ياسمين عز، بالإضافة إلى السخرية منها.

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وأكدت ياسمين عز أنها ستقاضي نيشان على خلفية التصريحات التي اعتبرتها مسيئة بحقها.


وتهكم نيشان على ياسمين عز في غيابها، وقال "مش كثير مهم"، و"أكيد عم تحضر صوتها الشتوي".

 


ومن ضمن الأسئلة التي كان يريد نيشان أن يطرحها على ياسمين عز، قائلاً بأنه يمكنها الإجابة عليها فيما بعد: "ما عبالي صدق أن ما تقومين به من باب السذاجة أو من باب "التفاهة أو الغباء"، و عبالي صدق سيناريو أن ما تقومين به سيناريو مكتوب بغية الترفيه والتسلية، وما عبالي صدق أنها تعامل خطيبها أو زوجها المستقبلي بهذه الطريقة".

 

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