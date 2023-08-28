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الإثنين، 28-08-2023 10:03 ص

يحيى الفخراني: "عادل إمام لا زعيم ولا أستاذ"

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الوكيل الإخباري-هاجم الفنان المصري القدير يحيى الفخراني الألقاب التي تُطلق على زميله ومواطنه عادل إمام، معتبراً أن اسمه أكبر منها جميعها.

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وقال الفخراني في كلمته خلال "مهرجان القاهرة للدراما" في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي: "اسمحوا لي، مينفعش 60 سنة دراما ونغفل اسم عاش بيننا نجماً في المسرح والسينما والتلفزيون".


وأضاف: "بيتقال عليه ألقاب أنا مش مؤمن بيها، ولا أستاذ ولا زعيم، ممكن أستاذ تتقال على أي حد، وزعيم فيه زعيم ناجح وزعيم فاشل، لكن اسمه وحده ناجح هو عادل إمام".


يُذكر أن جدلاً كبيراً أثير خلال الأيام الماضية حول عادل إمام بعد منشور للفنانة مادلين طبر تطالب فيه أسرته بإطلاق سراحه، زاعمةً أن عائلته تحدّد مكان إقامته ولا تسمح لأحد بزيارته خوفاً من كشف حقيقة مرضه، وهو ما دفع عدداً كبيراً من الفنانين والإعلاميين للهجوم على طبر واتهامها بترويج شائعات عن إمام.


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