يحيى الفخراني يوثّق بصمته على حائط المشاهير - صورة

الوكيل الإخباري - وثّق الفنان المصري يحيى الفخراني بصمته على حائط المشاهير، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات موسم الرياض 2022 بالعرض المسرحي "ياما في الجراب يا حاوي"، الذي استمر تقديمه خمسة أيام على مسرح محمد العلي في العاصمة السعودية، ومن المقرر أن يستأنف فريق عمل المسرحية عرضها في القاهرة غداً الخميس.

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ونشر الفخراني صورته وهو يوثّق بصمته، وذلك عبر حسابه الخاص في "فيسبوك"، لينضم بذلك إلى قائمة الفنانين المصريين الذين سبقوه في توثيق بصماتهم على الحائط، وكان من بينهم الفنانون: أنغام وتامر حسني وبيومي فؤاد، وعدد من النجوم العرب، منهم: أصالة، إليسا، نانسي عجرم، كاظم الساهر، الشاب خالد، ماجد المهندس، محمد عبده، وائل كفوري، والنجم الهندي سلمان خان.









المصدر - لها