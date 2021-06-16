يزن السيد يلتقي مع ابنه بعد 16 شهراً من الغياب.. صورة

الوكيل الإخباري _ شارك الفنان السوري يزن السيد متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" صورة حديثة جمعته بابنه “يعرب”، بعد غياب طال بينهما لمدة عام و4 أشهر كون الأخير يوجد في أوروبا رفقة زوجته السابقة.

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وترك يزن السيد تعليقاً على الصورة، واصفاً تلك المقابلة بـ “للعشق عنوان”، حيث كتب: “للعشق عنوان.. بعد سنة وأربع أشهر تم اللقاء”، مرفقاً هاشتاغ أن ابنه يعرب يزن السيد سيكون كابتن منتخب سوريا.



ويأمل يزن السيد لابنه أن يصبح لاعب كرة قدم شهيراً، ويقود منتخب بلاده نحو المشاركة في البطولات وتحقيقها.

المصدر : الإمارات نيوز