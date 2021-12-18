يعقوب بوشهري يعتذر من أسرة فاطمة الأنصاري - فيديو

الوكيل الإخباري - اعتذر نجم شبكات التواصل الاجتماعي الكويتي يعقوب بوشهري من فهد الزهراني زوج الفاشينيستا منال الأنصاري، شقيقة خبيرة الموضة السعودية فاطمة الأنصاري التي انفصل عنها أخيراً.

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وقال بوشهري في فيديو نشره عبر حسابه في تطبيق "سناب شات" أنه أقدم على الاعتذار بناء على رغبة والدته، قائلاً: "والله والله إني أقدر على مليار مثلك أحطهم وأدوسهم.. بس حاضر يا أم يعقوب تأمرين أمر.. مع إني قاعد أتضايق بس تأمرين أمر.. رجلك فوق راسي.. حاضر يمه راح أسكت.. وأنا أسف يمه.. قلتي لي تأسف.. أنا آسف حق الناس اللي طبعهم الكلام اللي قاعد أقوله.. بس ما راح أمسح شي".





المصدر - لها