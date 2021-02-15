الإثنين 15-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

قرارات حكومية حاسمة بعد تقييم الوضع الوبائي

احباط محاولة تسلل وتهريب عبر الحدود الشمالية للمملكة - صور

التنمية الاجتماعية : مديرياتنا جاهزة للمنخفض

إعلان قائمة طلبة إساءة الاختيار - رابط

أربعيني باكيا : ننام بالجوع ولا يوجد وسيلة للتدفئة

الحموي لـ الوكيل : نطالب بتمديد عمل المخابز خلال المنخفض

تكثيف الرقابة على المخابز والمحال التجارية

مخاوف كورونا "المتحور" تأكدت.. الأكثر فتكاً على الإطلاق !

لجنة الأوبئة تكشف عن توصياتها في حال ارتفاع إصابات كورونا

أسعار الذهب الإثنين 15/2/2021

الإثنين، 15-02-2021 11:44 ص

يوتيوب تحذف أغنية الفنان محمد فؤاد الجديدة!

456610Image1


الوكيل الاخباري - فوجئ الفنان محمد فؤاد بعد طرح أغنيته الجديدة "احكيلك" بقيام موقع يوتيوب، بحذف الأغنية مما دعاه لأن يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد شركة "قنوات" يتهمها بانتهاك حقوق الملكية بعد حذفها أغنيته الجديدة من الموقع الشهير لعرض الفيديوهات "يوتيوب".

اضافة اعلان

وعبر حسابه على "فيسبوك، كتب محمد فؤاد: "بلاغ إلى النائب العام من الفنان محمد فؤاد ضد شركة قنوات لانتهاكها حقوق الملكية والسطو على القناة الرسمية للفنان.. والتعامل عليها بدون وجه حق أو أي سند قانوني أو أي تفويض شخصي منه بذلك.. وقيامها بإغلاق أغنية (أحكيلك) على القناة الرسمية على اليوتيوب".


وكان محمد فؤاد قد طرح الأغنية تزامناً مه احتفالات عيد الحب، حيث حققت نجاحاً كبيراً في الساعات الولى لطرحها وضعته ضمن أكثر عشر أغنيات مشادة في ساعات قليلة.

يذكر أن أغنية "أحكيلك" تعد ثاني تعاون بين محمد فؤاد والشاعر أسامة محرز بعد أغنيتهما "ليه"، التي طرحها مؤخراً وهي من ألحان وليد سعد وتوزيع خالد نبيل.


لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
x240

أول رد من محمد رمضان على أحمد الفيشاوي بعد طرح أغنية 'نمبر 2'.. فيديو

czo2ODoiaHR0cDovL3d3dy5nb2xvbHkuY29tL2dhbGxlcnkvMjAxOS9pbWFnZV8xNi8yMDE5MDcxN18yMDQ2NDdfNjIwNC5qcGciOw==

ظهور جديد للفنانة سلاف فواخرجي يثير الجدل!.. شاهد

image

شاهد بالفيديو.. حفل ضخم ليوم ميلاد الفنانة أحلام الأسطوري

5b32e175ad78d5d0cace87aed236e49f30e84afd-220121005846

احتفال مميز من أبو هشيمة للفنانة ياسمين صبري.. صور

جورج-وسوف1

مفاجأة من الفنان جورج وسوف لجمهوره

7158836-413548821

ديانا حداد من داخل المستشفى بعد اجراءها عملية جراحية .. صورة

أخبار متعلقة
تعبيرية-e1590758554850

وفاة نجم شهير على مواقع التواصل عن عمر 20 عاما بسبب 'مزحة'.. صور

74378

الأول عربيا.. أغنية للفنان سعد لمجرد تقترب من المليار مشاهدة.. فيديو

Bs7UcNKj_400x400

هدم برنامج فجر السعيد ويوتيوب يحذف جميع حلقاتها.. شاهد

321557_0

أغنية جديدة للفنان محمد رمضان تثير الجدل من جديد .. شاهد

451421Image1

فنان يكشف لأول مرة عن الصحة العقلية والنفسية للفنان عمرو دياب!

2019_8_27_16_23_1_226

الموت يفجع محمد فؤاد بزوج شقيقته