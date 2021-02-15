يوتيوب تحذف أغنية الفنان محمد فؤاد الجديدة!

الوكيل الاخباري - فوجئ الفنان محمد فؤاد بعد طرح أغنيته الجديدة "احكيلك" بقيام موقع يوتيوب، بحذف الأغنية مما دعاه لأن يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد شركة "قنوات" يتهمها بانتهاك حقوق الملكية بعد حذفها أغنيته الجديدة من الموقع الشهير لعرض الفيديوهات "يوتيوب".

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وعبر حسابه على "فيسبوك، كتب محمد فؤاد: "بلاغ إلى النائب العام من الفنان محمد فؤاد ضد شركة قنوات لانتهاكها حقوق الملكية والسطو على القناة الرسمية للفنان.. والتعامل عليها بدون وجه حق أو أي سند قانوني أو أي تفويض شخصي منه بذلك.. وقيامها بإغلاق أغنية (أحكيلك) على القناة الرسمية على اليوتيوب".



وكان محمد فؤاد قد طرح الأغنية تزامناً مه احتفالات عيد الحب، حيث حققت نجاحاً كبيراً في الساعات الولى لطرحها وضعته ضمن أكثر عشر أغنيات مشادة في ساعات قليلة.



يذكر أن أغنية "أحكيلك" تعد ثاني تعاون بين محمد فؤاد والشاعر أسامة محرز بعد أغنيتهما "ليه"، التي طرحها مؤخراً وهي من ألحان وليد سعد وتوزيع خالد نبيل.





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