يوسف عساف يطلق أولى أغنياته "أول حدا"

الوكيل الإخباري-أطلق الفنان السوري يوسف عساف أولى أغنياته بعنوان "أول حدا" من كلمات الشاعر عامر لاوند وألحان سهيل شاكر وتوزيع جيمي حداد.



وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب بين دبي وبيروت بتوقيع المخرج اللبناني عادل سرحان.

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ويقول المقطع الأول في الأغنية: "شو بخاف من دقة قلب تئذيك، بحسب الكلمة قبل ما احكيك، والضحكة لو منا معك يا شريك، ما بدي هي وعمري ما حبيت.. وحسيت إني ما حدا لولاك قبلك حبيبي ضايع ولاقاك، بحبك بلاك بموت ما بنساك، وبعبد الأرض اللي عليها مشيت... أو أول حدا بحبو وآخر حدا بحبو، ومن لهفتي يا روح بعشق نبض قلبو".



يشار إلى أن يوسف عساف بدأ تحضيراته لإنجاز الأغنية الثانية لتكون إلى جانب "أول حدا" في قائمة أغنيات أول ألبوماته. " لها "