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الثلاثاء، 05-10-2021 01:56 م

4 أخطاء صارحي طفلك بها

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الوكيل الإخباري - تحرص الأمهات على الظهور بصورة مثالية أمام أطفالهن، ولكن على الطفل أن يدرك أن جميعنا بشر، نخطئ ونصيب، وكذلك والدته، معرفة بعض أخطاء الأم تمنح الطفل خبرة تسهم في وقايته من الوقوع في نفس الأخطاء، كما أنها تعلمه التواضع، ومراجعة نفسه، والاعتذار عن أخطائه، وتحويلها إلى دروس حياتية تحميه في المستقبل. وهناك 4 أخطاء عليكِ مصارحة طفلك بها، لأنه يستفيد منها كثيراً.

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1- أكاذيب قلتها
لقد كذبنا جميعاً في مرحلة ما من حياتنا، سواء كانت كذبة صغيرة أو كبيرة، غيّرت حياتك أو أفلتِ من العقاب، فإن إخبار طفلك ببعض الأكاذيب التي قلتها في الماضي، لا يكون عبر سرد الموقف فحسب، بل تحدثي مع طفلك عن سبب رغبتك في الكذب، وكيف شعرتِ حيال ذلك، والنتائج المترتبة على الكذب، وكيف تعاملتِ مع الموقف لتصحيحه.

2- الإدمان
الإدمان ليس بالضرورة أن يكون للمخدرات أو الكحول، ولكن هناك إدمان الشراء، أو إدمان الهاتف، طفلك في مرحلة ما سوف يتعرض لإغراءات تدفعه لإدمان شيء ما، ومعرفته بتجربتك سوف تساعده بنسبة كبيرة على مقاومة الإغراءات وعدم الوقوع في فخ الإدمان.
شاركي طفلك تجربتك، كيف وقعتِ في إدمان الشيء، والسلوكيات التي تسبب الوقوع في فخ الإدمان، طفلك لديه الحق في المعرفة والاستفادة من التجربة.

3- إخفاقاتك الأكاديمية
بالتأكيد نود لو يعتقد أطفالنا بأننا كنا طلاباً مثاليون طوال سنوات دراستنا الأكاديمية، ولكن حتى الطلاب المتفوقين لديهم إخفاقات ولو لمرة واحدة على الأقل.
عندما تخبرين طفلك عن إخفاقاتك الأكاديمية، كيف وقعتِ في الفشل، وكيف تأثرتِ بهذا الإخفاق، وكيف تمسكتِ بالأمل والإرادة وأدتِ المحاولة بطرق مختلفة أضل حتى وصلتِ إلى النجاح والتفوق، بالتأكيد سوف يستفيد طفلك كثيراً في مشواره الأكاديمي من الإخفاقات التي مررتِ بها.

4- اختياراتك السيئة والعلاقات المسيئة المترتبة عليها
هل كان لديكِ صديقة سامة اضطررتِ للابتعاد عنها في وقت ما؟ دعي طفلك يستمع لتجاربك مع العلاقات المسيئة، ليتعلم كيفية الاختيار السليم للأصدقاء، وكيف يدرك أنه في علاقة مسيئة، ومتى يحاول إصلاح العلاقة وكيف، ومتى عليه أن يتخذ قرار الانفصال حتى لا يصيبه الضرر من هذا الشخص.

 

المصدر - نواعم 

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